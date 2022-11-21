На трассах из Киева в Чоп и Ягодин запретили движение грузовиков: на каких участках

На трассах из Киева в Чоп и Ягодин в Житомирской области временно запретили движение грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
Из-за сложных погодных условий — сильный снег, метель — с 18:00 введено ограничение движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения:
Сообщается, что это нужно для недопущения дорожно-транспортных происшествий и возникновения пробок. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.
Ранее мы писали, что сегодня, 21 ноября, в Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах наблюдается гололедица и сильные снегопады, что может привести к нарушению движения транспорта.
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