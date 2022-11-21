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На трассах из Киева в Чоп и Ягодин запретили движение грузовиков: на каких участках

Фото: на трассах из Киева в Чоп и Ягодин запретили движение грузовиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На трассах из Киева в Чоп и Ягодин в Житомирской области временно запретили движение грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Из-за сложных погодных условий — сильный снег, метель — с 18:00 введено ограничение движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения:

  • М-06 Киев - Чоп км 68+340 - 258+513
  • М-07 Киев – Ковель – Ягодин (на Люблин) км 79+717 – км 245+948.

Сообщается, что это нужно для недопущения дорожно-транспортных происшествий и возникновения пробок. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Ранее мы писали, что сегодня, 21 ноября, в Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах наблюдается гололедица и сильные снегопады, что может привести к нарушению движения транспорта.

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ЖитомирУкравтодорКиев-Чоп