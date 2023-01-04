Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня з 1991 року

Як зазначає консалтингова компанія, це найнижчий показник транзиту газу за часів незалежності України. Порівняно з 2021 роком обсяги транзиту російського газу впали у 2 рази - з 41,6 млрд кубометрів до 20,35 млрд кубометрів.

"Довгостроковим контрактом передбачено транспортування 40 млрд кубів природного газу з Росії через українську газотранспортну систему, проте ймовірність таких обсягів практично нульова", - зазначили фахівці в ExPro.

Вони уточнили, що згідно з довгостроковим контрактом Росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, проте використала лише половину заброньованих потужностей. Водночас довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати", передбачає, що РФ має оплачувати весь заброньований обсяг.

У 2022 році Росія транспортувала природний газ через Україну до чотирьох країн - Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії.

Найбільше газу було транспортовано до Словаччини - майже 16,5 млрд кубометрів, проте цей показник на 40% менше, ніж у 2021 році. Також до Молдови було прокачано 2,5 млрд кубометрів газу, що на 21% менше, ніж у 2021-му.