Транзит российского газа через Украину упал до самого низкого уровня с 1991 года

Как замечает консалтинговая компания, это самый низкий показатель транзита газа во времена независимости Украины. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа упали в 2 раза - с 41,6 млрд кубометров до 20,35 млрд кубометров.

"Долгосрочным контрактом предусмотрена транспортировка 40 млрд кубов природного газа из России через украинскую газотранспортную систему, однако вероятность таких объемов практически нулевая", - отметили специалисты в ExPro.

Они уточнили, что, согласно долгосрочному контракту, Россия забронировала 40 млрд кубометров мощностей для транзита газа через Украину, однако использовала лишь половину забронированных мощностей. В то же время, долгосрочный контракт, заключенный на 2020-2024 годы на условиях "качай или плати", предусматривает, что РФ должна оплачивать весь забронированный объем.

В 2022 году Россия транспортировала природный газ через Украину в четыре страны - Словакию, Молдову, Польшу и Румынию.

Больше всего газа было транспортировано в Словакию - почти 16,5 млрд кубометров, однако этот показатель на 40% меньше, чем в 2021 году. Также в Молдову было прокачано 2,5 млрд кубометров газа, что на 21% меньше, чем в 2021 году.