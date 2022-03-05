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Украина получила возможность физически импортировать газ из Польши

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Украина, Суббота 05 марта 2022 14:55
Украина получила возможность физически импортировать газ из Польши Фото: Украина может получать газ из Польши (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System S.A. договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа с 6 марта. Это дает возможность физически импортировать газ из Польши, в том числе с LNG-терминала, на гарантированной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.

Как отметили в пресс-службе, теперь при отсутствии транзита участники украинского рынка смогут получать газ с трех направлений - Польша, Венгрия и Словакия.

По данным ОГТСУ, в среднем Украина потребляет 100-120 млн куб м газа в сутки. За последние три месяца Оператор ГТС Украины заключил соглашения с операторами ГТС смежных систем, которые увеличили мощности для импорта газа до более 50 млн куб м в сутки, что составляет примерно половину от потребностей страны в природном газе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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