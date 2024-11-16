Транзит газу через Україну не змінився після відмови "Газпрому" постачати його Австрії

За інформацією компанії, обсяг підтвердженої номінації для транзитних постачань на 16 листопада становить 42,39 млн кубометрів, при тому що 15 листопада транзит був в обсязі 42,3 млн кубометрів.

За інформацією Bloomberg, обсяги газу, які раніше отримувала OMV, забирають чи переміщують інші покупці.

Транзитний газ надходить в Україну через ГРС "Суджа" (РФ) і йде до Словаччини та Польщі.

"Газпром" відмовився постачати газ австрійській OMV після того, як вона заявила, що має намір вирахувати з наступного платежу компанії "Газпром експорт" за газ суму у 230 млн євро (+%). Цю суму арбітраж присудив на користь OMV від "Газпром експорту".

Про отримання арбітражного рішення OMV оголосила 13 листопада. Воно було прийнято на користь австрійської компанії як компенсація збитків через нерегулярне постачання газу компанією "Газпром експорт" до Німеччини, які зрештою припинилися у вересні 2022 року.

"OMV вживає заходів щодо стягнення з "Газпром експорту" збитків на підставі даного арбітражного рішення у розмірі 230 млн євро плюс відсотки та судові витрати. Арбітражне рішення буде негайно зараховано в рахунок платежів, які OMV повинна буде зробити на користь "Газпром експорту" за контрактом на постачання газу до Австрії", - повідомила компанія.

Суму у 230 млн євро можна порівняти з вартістю місячного постачання газу до Австрії від РФ.

Увечері 15 листопада OMV повідомила, що отримала повідомлення від "Газпром експорту" про зупинення постачання газу з 06:00 CET (07:00 за Києвом) 16 листопада.