Транзит газа через Украину не изменился после отказа "Газпрома" поставлять его Австрии

По информации компании, объем подтвержденной номинации для транзитных поставок на 16 ноября составляет 42,39 млн кубометров, при том что 15 ноября транзит был в объеме 42,3 млн кубометров.

По информации Bloomberg, объемы газа, которые раньше получала OMV, забирают или перемещают другие покупатели.

Транзитный газ поступает в Украину через ГИС "Суджа" (РФ) и идет в Словакию и Польшу.

"Газпром" отказался поставлять газ австрийской OMV после того как она заявила, что намерена вычесть из следующего платежа компании "Газпром экспорт" за газ сумму в 230 млн евро (+%). Эту сумму арбитраж присудил в пользу OMV от "Газпром экспорта".

О получении арбитражного решения OMV объявила 13 ноября. Оно было принято в пользу австрийской компании как компенсация убытков из-за нерегулярных поставок газа компанией "Газпром экспорт" в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 года.

"OMV принимает меры по взысканию с "Газпром экспорта" убытков на основании данного арбитражного решения в размере 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. Арбитражное решение будет немедленно зачтено в счет платежей, которые OMV должна будет произвести в пользу "Газпром экспорта" по контракту на поставку газа в Австрию", - сообщила компания.

Сумма в 230 млн евро сопоставима со стоимостью месячной поставки газа в Австрию от РФ.

Вечером 15 ноября OMV сообщила, что получила сообщение от "Газпром экспорта" о приостановке поставок газа с 06:00 CET (07:00 по Киеву) 16 ноября.