Транзит газу через Україну до ЄС може скоротитися майже вдвічі

Чому транзит може скоротитися

Минулого тижня найбільша в Центральній Європі австрійська компанія OMV повідомила, що через суд інша європейська енергокомпанія може зупинити платежі "Газпрому". Якщо рішення суду буде виконане і в Австрії, то це унеможливить проведення платежів за газ "Газпрому", йдеться у повідомленні OMV. Відповідно, це призведе до припинення поставок.

У OMV не називають деталі рішення суду та компанію учасницю процесу. Але видання EADaily пише, що йдеться про німецьку Uniper, яка в 2022 році зазнала величезних втрат.

Втрати виникли через те, що "Газпром" скоротив, а потім припинив постачання газу через "Північний потік-1". В результаті компанії довелося шукати альтернативні джерела газу за вищою ціною. Зараз Uniper через арбітраж вимагає від "Газпрому" відшкодування 15 млрд євро.

Співрозмовник РБК-Україна також припустив, що рішення суду, ймовірно, стосується позову саме Uniper.

Як зниження транзиту позначиться на Україні

Коли саме постачання газу з РФ для Австрії може припинитися, поки невідомо, але OMV повідомила про велику ймовірність такого розвитку подій. При цьому в компанії зазначили, що їхні клієнти будуть забезпечені ресурсом із альтернативних джерел.

Щодо України, то фізичний транзит скоротиться суттєво. Але оплату за транзит "Газпром" має продовжувати згідно з умовою чинного контракту "качай або плати" за 40 млрд кубометрів на рік.