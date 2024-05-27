Транзит газа через Украину в ЕС может сократиться почти в два раза

Почему транзит может сократиться

На прошлой неделе крупнейшая в Центральной Европе австрийская компания OMV сообщила, что через суд другая европейская энергокомпания может остановить платежи "Газпрому". Если решение суда будет исполнено и в Австрии, то это сделает невозможным проводить платежи за газ "Газпрому", говорится в сообщении OMV. Соответственно, это приведет к прекращению поставок.

В OMV не называют детали решения суда и компанию участницу процесса. Но издание EADaily пишет, что речь идет о немецкой Uniper, которая в 2022 году понесла огромные потери.

Потери возникли из-за того, что “Газпром” сократил, а затем прекратил поставки газа через "Северный поток-1". В результате компании пришлось искать альтернативные источники газа по более высокой цене. Сейчас Uniper через арбитраж требует от "Газпрома" возмещения 15 млрд евро.

Собеседник РБК-Украина также предположил, что решение суда вероятно касается иска именно Uniper.

Как снижение транзита отразится на Украине

Когда именно поставки газа из РФ для Австрии могут прекратиться, пока неизвестно, но OMV сообщила о большой вероятности такого развития событий. При этом в компании отметили, что их клиенты будут обеспечены ресурсом из альтернативных источников.

Что касается Украины, то физический транзит сократится существенно. Но оплату за транзит "Газпром" должен будет продолжать согласно условию действующего контракта "качай или плати" за 40 млрд кубометров в год.