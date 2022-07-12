Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит

Страна-агрессор смогла продавить Германию и Канаду на точечное смягчение санкций, вернув себе газовую турбину для "Северного потока-1". О том, почему Запад пошел на уступки, станет ли это опасным прецедентом для новых послаблений и как Москва шантажирует Европу энергетическим оружие – подробнее в материале РБК-Украина.

В Киеве, Вашингтоне и европейских столицах постоянно говорят о том, насколько важно единство западных стран в их помощи Украине и санкциях против России. И в целом, к середине пятого месяца полномасштабной российско-украинской войны это единство сохраняется. Хотя, конечно, отдельные европейские страны и пытались ставить свои собственные экономические интересы выше общеевропейских. Из-за чего, к примеру, принятие шестого санкционного пакета против РФ длилось так долго.

Но при этом общий курс на постоянное ужесточение санкций против РФ выглядел бесповоротным. Но, похоже, стране-агрессору удалось пробить в нем трещину, создав прецедент, когда из санкций сделали исключение, хоть и точечное. Речь о решении властей Канады вернуть Германии турбину производства компании Siemens, необходимую для работы газопровода "Северный поток-1" и поставок в страну российского газа.

Эта турбина была отправлена на ремонт еще довольно давно, но фактически "зависла" в канадском Монреале в связи с антироссийскими санкциями. И теперь, после крайне настойчивых обращений властей Германии (и вопреки призывам Киева), турбину было решено вернуть. Впрочем, эта история – лишь один эпизод в очередной попытке Москвы шантажировать и раскалывать Европу, которая начинается прямо сейчас.

Первая трещина

О том, как Россия планомерно толкает всю Европу к газовому кризису, РБК-Украина уже подробно писало. Продолжая создавать искусственный дефицит газа, россияне фактически решают две задачи: оказывают чисто политическое давление на Европу, чтобы та меньше помогала Украине, и компенсируют потери от санкций (за счет роста цены нефти и газа РФ с марта заработала вдвое больше денег).

На первую небольшую уступку европейцы пошли еще раньше, когда множество компаний приняли требование Москвы платить за газ в рублях (пусть и сама РФ при этом была вынуждена придумать хитрую схему с двумя счетами зарубежных компаний в "Газпромбанке"). Тогда руководство Евросоюза громко заявляло, что никакие уступки стране-агрессору в плане оплаты за газ рублями невозможны, но впоследствии де-факто было вынуждено закрыть глаза на эту тему.

Россия продолжает шантажировать Европу газом (фото: Getty Images)

В июне Россия решила вывести свой шантаж на новый уровень, сделав главным оружием трубопровод "Северный поток-1". В связи с якобы поломкой турбин на компрессорной станции "Портовая" россияне резко снизили поставки газа по "СП-1" – с 170 до 67 миллионов кубометров в сутки. При этом в Москве настаивали, что речь исключительно в технических проблемах, без политического компонента. В Европе этому конечно не поверили.

"Сегодня мы вынуждены констатировать, что Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", – сказал 6 июля канцлер Германии Олаф Шольц. С аналогичными комментариями выступали и другие представители немецкой правящей коалиции.

Очевидный аргумент, почему в этом деле доминирует политическая мотивация: у РФ есть все возможности поставлять газ в Европу по альтернативным маршрутам, например, через Польшу или Украину (сейчас "Газпром" использует только 40% законтрактованной мощности украинской ГТС). И если этого не делается, значит, дело не в сломавшихся турбинах.

Хотя в Германии это отлично понимают, власти страны все-таки приняли имиджево невыгодное решение – просить Канаду сделать исключение из санкций и вернуть турбину Siemens, надеясь таким образом нормализовать поставки по "Северному потоку-1".

Сейчас главная экономика Евросоюза активно занята наполнением своих хранилищ к следующему отопительному сезону и фактически уже перешла к режиму экономии всевозможных энергоресурсов, вплоть до отключения подсветки правительственных зданий. Следовательно, чтобы заполнение хранилищ шло по графику, "СП-1" должен функционировать нормально.

"Господин Трюдо (канадский премьер Джастин Трюдо, - ред.) находился под сильным давлением со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, который поднял с ним вопрос о турбинах на саммите G7 в конце июня", – сообщило канадское издание The Globe and Mail.

О том, что официальный Берлин очень обеспокоен угрозой остаться без нужных объемов газа и прилагает огромные усилия по решению вопроса с турбиной, рассказывали и собеседники РБК-Украина в украинских дипломатических кругах. В итоге, все эти усилия дали эффект.

"Без необходимых поставок природного газа экономика Германии пострадает от очень серьезных трудностей, а сами немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы", – заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, объясняя решение об исключении турбины из пакета антироссийских санкций. В поддержку этого шага публично выступили и в Госдепе США.

"Публичная критика в адрес Канады и Германии вылилась в большую просьбу немцев к американцам – поддержать решение по турбине. И США, очевидно, сделали такое объявление "для поддержания трансатлантического единства", – рассказал информированный источник РБК-Украина. Действительно, идея о "трансатлантическом единстве" красной нитью проходит через всю каденцию американского президента Джо Байдена.

Шольц надавил на Трюдо в вопросе возвращения турбины для СП-1 (фото: Getty Images)

В таких условиях эффективно противодействовать решению по турбине официальный Киев едва ли мог. МИД и другие органы власти сделали ряд заявлений, в которых апеллировали и к техническим аспектам (чтобы газ нормально шел в Европу, возвращать турбину необязательно), и к моральным – во время продолжающейся кровопролитной войны делать такой шаг навстречу стране-агрессору категорически неправильно.

"Каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", – прокомментировал эту ситуацию президент Владимир Зеленский. Впрочем, на практике отыграть эту историю назад у Украины едва ли получится.

С этим согласна и советник министра энергетики Лана Зеркаль. "Сейчас нужно готовить Европу к следующим проблемам и пытаться остановить вероятные новые попытки исключения из-под санкций", – сказала она в комментарии РБК-Украина.

История с турбиной имеет не только прикладной смысл – в свете того, как и в каких объемах будет прокачиваться российский газ, какой будет его цена и т.д. – но и во многом символический принципиальный. Ведь она показывает, что российский шантаж в таком важном вопросе, как энергобезопасность Европы все же может сработать, и европейские страны поддадутся давлению. Пусть это решение они и обставляют массой заявлений о дальнейшей безусловной поддержке Украины, перспективе новых санкций против РФ и т.д.

"Если турбины будут возвращены – это будет первая трещина в плотине санкций. Дальше всего два сценария: либо трещина быстро и эффективно обезврежена и от нее и следа не осталось, или от плотины скоро останутся только камни под слоем воды. Потому что это исключение, которое может открыть россиянам окно возможностей – и помешать использованию этих возможностей будет крайне сложно", – сказал изданию директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Санкционная чистота

История с турбиной развивается на фоне приостановки самого "Северного потока-1" на десятидневную профилактику, с 11 по 21 июля. Это заурядная ежегодная процедура, но на этот раз в европейском политикуме и обществе (в первую очередь, в том же Германии) нарастает беспокойство: а что если россияне "случайно" обнаружат еще какие-то проблемы с газопроводом и 21 июля поставки газа не начнутся (или начнутся в еще меньших объемах).

Ведь доверия к РФ и "Газпрому" в частности нет ни у кого – но и противостоять грубому шантажу Москвы тоже непросто, накануне зимы и при невозможности полностью заместить российский газ на европейском рынке.

Своими играми на газовой теме россияне преследуют сразу несколько целей: запугивать политикум и обычных жителей ЕС предстоящей трудной холодной зимой и ростом цен, вносить сумятицу в дальнейшие санкционные планы (сейчас на повестке дня уже седьмой санкционный пакет), сталкивать между собой Украину и ее западных союзников.

Из тактических задач – реанимировать проект "Северного потока-2", который казался уже окончательно забытым после февральского вторжения РФ в Украину. “Сейчас у Германии полная паника”, – сказал изданию собеседник, хорошо знакомый с развитием ситуации. Германия очень боится столкнуться с нехваткой газа зимой, что может стать причиной реанимировать СП-2.

Кремль надеется шантажом добиться реанимации "Северного потока-2" (фото: Getty Images)

А на уровне руководства "Газпрома" прозрачно намекают на то, что запуск "СП-2" может фактически решить все европейские энергетические проблемы. И одна из возможных мотиваций Германии, чтобы все-таки запустить "Северный поток-1" – потом не оказаться перед печальной перспективой запускать "Северный поток-2", чтобы вообще не остаться зимой без газа. А Кремль, в свою очередь, почувствовав податливость Запада в истории с турбиной, как раз и может настолько завысить ставки.

"Готовы ли все страны ЕС выдержать такую беспрецедентную энергетическую атаку РФ? Каждая страна отдельно, пожалуй, нет, но все вместе при полной сплоченности перед самой масштабной в истории Европы агрессией против энергетической безопасности континента – да", – сказал РБК-Украина директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, зима 2022-2023 действительно будет сложной и станет испытанием на преданность Европы своим ценностям не на словах, а на деле. В то же время, из истории с турбиной эксперт пока призывает не делать столь уж глобальные выводы, ведь и Канада, и Германия, несмотря на все, остаются союзниками Украины.

"Не следует питать лишних иллюзий, что санкции будут применяться с "дистиллированной" чистотой. Важнее сейчас сохранить общий вектор сдерживания РФ на базе единства всех демократий мира с Украиной и выиграть энергетическую войну с Россией, несмотря на отдельные поражения в локальных "битвах", – сказал изданию Омельченко.

События вокруг "Северного потока-1" проходят на фоне другого конфликта, который хорошо показывает важность европейского единства (и отношений с Германией) для Украины. Речь о сообщении итальянского издания Corriere della Sera о том, что Германия блокирует выделение Украине пакета помощи в 9 миллиардов евро, предоставление которого ранее согласовали на уровне Евросоюза.

Эту информацию подтвердил и министр финансов Украины Сергей Марченко. "Некоторые правительства не готовы поддерживать Украину такой суммой. В первые месяцы войны Европа была единой. Сейчас мы видим разные мнения о том, как поддержать Украину", – заявил Марченко в комментарии Corriere della Sera.

Россия пытается рассорить союзников Украины (фото: g7germany.de)

При этом канцлер Шольц умудрился попасть в громкий скандал с подмешиванием "наркотиков для изнасилования" на вечеринках, в которых он участвовал. Пока нет свидетельств какого-то "российского следа" в этой истории. Тем не менее медиа в РФ уж очень активно разносят комментарии доморощенных экспертов о том, что эта история будет иметь для Шольца тяжелые последствия, а в целом все якобы организовали американцы.

Конечно, в Германии сейчас не могут прийти к власти партии, до сих пор симпатизирующие Кремлю (ультраправая "Альтернатива для Германии" и Левая партия). Абсолютное большинство немецкого политикума не спорит с необходимостью поддерживать Украину в ее противостоянии с РФ.

Тем не менее любая внутренняя турбулентность, умноженная на приближение зимы и потенциальные проблемы с газом, Украине точно не сыграет на руку. В любом случае, Кремль будет и дальше повышать ставки в шантаже Европы и использовать каждый повод для давления на нее.