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Транзит газа по территории Украины сократился почти вдвое

Новости » Экономика     01.06.2020 - 14:00
Транзит газа по территории Украины сократился почти вдвое
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

По итогам 2020 года ожидается исторический минимум транзита

Транзит газа по территории Украины за январь-май составляет 20 млрд кубометров. Это на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года (36,9 млрд куб. м).

Об этом сообщает пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

По данным компании, в январе-мае 2020 года средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб. м/сутки.

"При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины", - говорится в сообщении.

Транзит газа по территории Украины сократился почти вдвоеtsoua.com

Вместе с тем, с начала года ОАО "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 млрд куб. м на 2020 год). "Со своей стороны ОГСТУ исполняет суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - добавили в пресс-службе.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет.

Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

Отметим, что российский "Газпром" в январе заплатил НАК "Нафтогаз Украины" 175,1 млн долларов за транзит газа за январь и 163,8 млн долларов за февраль 2020 года.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ГТСгазтранзит газа
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