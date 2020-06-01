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Транзит газу по території України скоротився маже вдвічі

Новини » Економіка     01.06.2020 - 14:00
Транзит газу по території України скоротився маже вдвічі
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

За підсумками 2020 року очікується історичний мінімум транзиту

Транзит газу по території України за січень-травень становить 20 млрд кубометрів. Це на 46% менше ніж в аналогічний період минулого року (36,9 млрд куб. м).

Про це повідомляє прес-служба компанії "Оператор ГТС України".

За даними компанії, у січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м/добу.

"При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України", - йдеться в повідомленні.

Транзит газу по території України скоротився маже вдвічі

tsoua.com

Разом з тим, з початку року ВАТ "Газпром" повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. м на 2020 рік). "Зі свого боку ОГСТУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років.

Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

Відзначимо, російський "Газпром" у січні заплатив НАК "Нафтогаз України" 175,1 млн доларів за транзит газу за січень та 163,8 млн доларів за лютий 2020 року.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ГТСгазтранзит газа
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