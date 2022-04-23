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Транзит газа в ЕС может сократиться на треть из-за оккупантов, - Витренко

Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Из-за действий российских оккупантов на новых захваченных территориях транзит газа в страны Евросоюза может сократиться на треть. Поскольку фиксируется вмешательство в работу станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные силы не перестанут нарушать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - отметил он.

Напомним, ранее издание Reuters писало, что украинская сторона намерена убедить западных партнеров сократить поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" и перевести эти объемы на газотранспортную систему Украины. Однако такие действия европейских стран могут восприняться в Москве как одностороннее нарушение условий контрактов.

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Нафтогаз УкраиныТранзит газа