Транзит газу до ЄС може скоротитися на третину через окупантів, - Вітренко

Через дії російських окупантів на нових захоплених територіях транзит газу до країн Євросоюзу може скоротитися на третину. Оскільки фіксується втручання в роботу станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"За нашими оцінками, третина обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачена, якщо окупаційні сили не перестануть порушувати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що українська сторона має намір переконати західних партнерів скоротити постачання природного газу газопроводом "Північний потік-1" і перевести ці обсяги на газотранспортну систему України. Однак такі дії європейських країн можуь сприйнятися в Москві як одностороннє порушення умов контрактів.

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