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Украина лоббирует снижение объемов поставок газа из РФ по "Северному потоку-1", - Reuters

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 05:26
Украина лоббирует снижение объемов поставок газа из РФ по "Северному потоку-1", - Reuters Российская ГТС (Фото: bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Украина намерена убедить западных союзников переместить российские поставки природного газа из газопровода "Северный поток-1" в украинскую ГТС. Таким образом возрастет влияние Киева в конфликте с Россией, также увеличатся доходы Украины от транзита энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителей европейских энергетических компаний, такой шаг заставит Россию транспортировать больше своего газа для Европы через Украину. Увеличение платежей за транзит поможет обороне Украины во время войны и удержать Россию от повреждения украинских газопроводов.

Представители украинского оператора газопровода и газовой компании "Нафтогаз" провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с представителями администрации и конгрессменами, чтобы призвать их убедить Германию и других европейских союзников принять разработанный ими план.

По мнению аналитиков, перенаправление поставок из существующего газопровода "Северный поток-1" может оказаться сложной задачей. Действия ЕС против российского импорта могут быть восприняты как одностороннее нарушение контрактов на поставку.

В настоящее время только в Германию Россия ежегодно поставляет 55 миллиардов кубометров природного газа по "Северному потоку-1". Еще 40 миллиардов кубометров газа она поставляет в Европу через газотранспортную систему Украины и оплачивает транзитные сборы Украине в долларах США. Украинская трубопроводная система имеет свободную пропускную способность более 100 миллиардов кубометров.

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