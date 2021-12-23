UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Транзит газа через Украину - это вопрос национальной безопасности, - Витренко

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит газа через Украину - это не вопрос денег. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Витренко заявил, что возможность проведения переговоров о продлении транзитного контракта будет зависить от "Газпрома".

"Мы со своей стороны готовы. Готовы не потому, что так хотим сотрудничать с Россией, а поскольку транзит через Украину - не только вопрос денег, а и вопрос национальной безопасности. В значительной степени - это сдерживающий фактор от полномасштабной войны", - cчитает глава "Нафтогаза".

По его словам, Украина не может отказаться от продления транзита.

"Нет, мы не отказываемся. Как и в прошлый раз, в 2019 году, мы говорим: смотрите, у вас есть вариант бронирования мощности у оператора ГТС и есть вариант, чтобы "Нафтогаз" был контрагентом и организовывал транзит", - добавил он.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявили, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаЮрий ВитренкоНафтогаз Украины