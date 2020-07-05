Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска, - Госпогранслужба

Транзит через Венгрию осуществляется на пунктах пропуска "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп"
Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной. Об этом предупредили венгерские пограничники.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июня Венгрия открыла все четыре пункта пропуска на границе с Украиной.
Кроме того, Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной.
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Автор: РБК-Украина