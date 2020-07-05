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Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска, - Госпогранслужба

Новости » Общество     05.07.2020 - 12:23
Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска, - Госпогранслужба
Фото: проверка на границе (dpsu.gov.ua)

Транзит через Венгрию осуществляется на пунктах пропуска "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп"

Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной. Об этом предупредили венгерские пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань - Лужники" и "Захонь - Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня Венгрия открыла все четыре пункта пропуска на границе с Украиной.

Кроме того, Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаВенгриятранзит
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