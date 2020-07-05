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Транзит через Угорщину дозволений тільки через два пункти пропуску, - Держмитслужба

Новини » Суспільство     05.07.2020 - 12:23
Транзит через Угорщину дозволений тільки через два пункти пропуску, - Держмитслужба
Фото: перевірка на кордоні (dpsu.gov.ua)

Транзит через Угорщину здійснюється на пунктах пропуску "Берегшурань - Лужники" і "Захонь - Чоп"

Транзит через Угорщину дозволений тільки через два пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це попередили угорські прикордонники.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Зокрема з 14:00 4 липня пропуск осіб та транспортних засобів, які їдуть транзитом через Угорщину, здійснюється тільки з гуманітарних коридорів в пунктах пропуску "Берегшурань - Лужники" і "Захонь - Чоп (Тиса)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня Угорщина відкрила всі чотири пункти пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Государственная пограничная службаУгорщинатранзит
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