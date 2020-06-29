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На границе с Венгрией открыли пункты пропуска

Новости » Общество     29.06.2020 - 12:35
На границе с Венгрией открыли пункты пропуска
Фото: проверка на границе (dpsu.gov.ua)

Въезд в Венгрию без карантина возможен гражданам, которые въезжают в страну в пределах 30-километров

Сегодня Венгрия открыла все четыре пункта пропуска на границе с Украиной. До этого работал лишь один пункт пропуска "Захонь - Чоп".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом, с 01:00 понедельника полностью возобновили работу пункты пропуска: "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья". Однако посетить Венгрию без карантина можно лишь тем гражданам, которые въезжают в страну в пределах 30-километровой зоны, но они обязаны покинуть ее в течение 24 часов.

Въезд в Венгрию с транзитной целью возможен при наличии документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или другого документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения. Также человек должен дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков болезни.

Напомним, Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной.

Ранее РБК-Украина писало, что 25 июня на границе с Венгрией образовалась большая очередь из автомобилей.

Также Украина 19 июня со своей стороны, возобновила работу всех пунктов пропуска на границе со странами Европейского союза.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Венгрияпункт пропуска
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