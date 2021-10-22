Транспортный локдаун. За первые сутки на поезд не пустили более 170 пассажиров

По состоянию на 9 утра, за первые сутки новых правил проезда сотрудники "Укрзализныци" не допустили к поездам 175 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов. 25 раз пришлось вызывать правоохранителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Отмечается, что пассажиров не допустили к поездам из-за отсутствия одного из перечисленных документов:
документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;
документ, подтверждающий полный курс вакцинации;
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности новых правил поездок "Укрзализныци".