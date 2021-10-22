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Транспортний локдаун. За першу добу на потяг не пустили понад 170 пасажирів

Автор: Сергій Пишкін

Станом на 9 ранку, за першу добу нових правил проїзду, співробітники "Укрзалізниці" не допустили до поїздів 175 пасажирів через відсутність належних документів. 25 разів довелося викликати правоохоронців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що пасажирів не допустили до поїздів через відсутність одного з перечислених документів:

  • документ, який підтверджуватиме отримання хоча б однієї дози вакцини проти коронавірусу;

  • документ, який підтверджує повний курс вакцинації;

  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який чинний протягом 72 годин.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці нових правил поїздок "Укрзалізниці".

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УкрзалізницяУкраїнаВакцинація