Транспортний локдаун. За першу добу на потяг не пустили понад 170 пасажирів

Станом на 9 ранку, за першу добу нових правил проїзду, співробітники "Укрзалізниці" не допустили до поїздів 175 пасажирів через відсутність належних документів. 25 разів довелося викликати правоохоронців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Зазначається, що пасажирів не допустили до поїздів через відсутність одного з перечислених документів:
документ, який підтверджуватиме отримання хоча б однієї дози вакцини проти коронавірусу;
документ, який підтверджує повний курс вакцинації;
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці нових правил поїздок "Укрзалізниці".