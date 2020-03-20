Транспортный коллапс и стычки: как проходит карантин в Одессе

В Одессе в связи с карантинными мерами образовалась траспортный колапс, давка и штурм общественного транспорта. Об этом сообщает издание "Думская".

Издание пишет, что утром на Архитекторской улице пенсионерка избила водителя, а на Адмиральском проспекте мужчина камнем разбил лобовое стекло троллейбуса. В частности, водитель одного из трамваев рассказал, что мужчина встал перед трамваем и не давал ему возможности проехать.

Фото: ситуация в Одессе (dumskaya.net)

В общественном транспорте также происходят драки, но издание пишет, что штрафы, все же, влияют на поведение граждан.

А другие горожане тем временем пытаются найти альтернативные способы добраться на рабочее место без помощи общественного транспорта: ходят пешком, ездят на своих автомобилях.

Отметим, в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс, люди штурмуют автобуси, а полиция пытается их сдержать. На некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.

Добавим, что сегодня в столице выехало 200 дополнительных маршруток. Также в Киеве изменили маршруты, которые подвозили людей к метро.