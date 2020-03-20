Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток

Зеленский поручил увеличить количество общественного транспорта
Президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Об этом он заявил в видеообращении.
Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.
"Главам ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток", - заявил он.
Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року.
Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини.Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Напомним, городской совет Ужгорода принял решение об остановке работы общественного транспорта на время карантина из-за коронавируса в Украине.
Также во Львове на время карантина городской совет решил отменить льготы на проезд в общественном транспорте. Бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте Львова будет отменен с 23 марта.
Накануне льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте отменили в Черновцах.
РБК-Украина писало, что вчера в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс, люди штурмировали автобуси, а полиция пыталась их сдержать. На некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стояли 2-3 часа.