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Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 12:09
Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поручил увеличить количество общественного транспорта

Президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Об этом он заявил в видеообращении.

Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.

"Главам ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток", - заявил он.

Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року.

Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Напомним, городской совет Ужгорода принял решение об остановке работы общественного транспорта на время карантина из-за коронавируса в Украине.

Также во Львове на время карантина городской совет решил отменить льготы на проезд в общественном транспорте. Бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте Львова будет отменен с 23 марта.

Накануне льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте отменили в Черновцах.

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс, люди штурмировали автобуси, а полиция пыталась их сдержать. На некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стояли 2-3 часа.

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