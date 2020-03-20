ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Транспортный коллапс и стычки: как проходит карантин в Одессе

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 15:15
Транспортный коллапс и стычки: как проходит карантин в Одессе
Фото: транспортный коллапс в Одессе (dumskaya.net)

Водитель одного из трамваев рассказал, что мужчина встал перед трамваем и не давал ему возможности проехать

В Одессе в связи с карантинными мерами образовалась траспортный колапс, давка и штурм общественного транспорта. Об этом сообщает издание "Думская".

Издание пишет, что утром на Архитекторской улице пенсионерка избила водителя, а на Адмиральском проспекте мужчина камнем разбил лобовое стекло троллейбуса. В частности, водитель одного из трамваев рассказал, что мужчина встал перед трамваем и не давал ему возможности проехать.

Транспортный коллапс и стычки: как проходит карантин в ОдессеФото: ситуация в Одессе (dumskaya.net)

В общественном транспорте также происходят драки, но издание пишет, что штрафы, все же, влияют на поведение граждан.

А другие горожане тем временем пытаются найти альтернативные способы добраться на рабочее место без помощи общественного транспорта: ходят пешком, ездят на своих автомобилях.

Отметим, в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс, люди штурмуют автобуси, а полиция пытается их сдержать. На некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.

Добавим, что сегодня в столице выехало 200 дополнительных маршруток. Также в Киеве изменили маршруты, которые подвозили людей к метро.

Протесты на остановках, отмена льгот и "побег" из больницы: как реагируют на карантин в Украине В Украине вынесли первое судебное решение за нарушение правил карантина
Новости Украины ОдессаКоронавирусдракакарантинтранспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь