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Транспортний колапс і сутички: як проходить карантин в Одесі

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 15:15
Транспортний колапс і сутички: як проходить карантин в Одесі
Фото: транспортний колапс в Одесі (dumskaya.net)

Водій одного з трамваїв розповів, що чоловік встав перед трамваєм і не давав йому можливості проїхати

В Одесі у зв'язку з карантинними заходами утворилася траспортный колапс, тиснява і штурм громадського транспорту. Про це повідомляє видання "Думська".

Видання пише, що вранці на Архітекторській вулиці пенсіонерка побила водія, а на Адміральському проспекті чоловік каменем розбив лобове скло тролейбуса. Зокрема, водій одного з трамваїв розповів, що чоловік встав перед трамваєм і не давав йому можливості проїхати.

Транспортний колапс і сутички: як проходить карантин в ОдесіФото: ситуація в Одесі (dumskaya.net)

У громадському транспорті також відбуваються бійки, але видання пише, що штрафи, все ж, впливають на поведінку громадян.

А інші городяни тим часом намагаються знайти альтернативні способи дістатися на робоче місце без допомоги громадського транспорту: ходять пішки, їздять на своїх автомобілях.

Відзначимо, в Києві у зв'язку з закриттям метро утворився транспортний колапс, люди штурмують автобуси, а поліція намагається їх стримати. На деяких автобусних зупинки утворилися черги в 100 метрів. Люди кажуть, щоб потрапити в автобус стоять 2-3 години.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив головам обласних держадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів і маршруток. Президент закликає збільшити кількість громадського транспорту у населених пунктах.

Додамо, що сьогодні в столиці виїхало 200 додаткових маршруток. Також у Києві змінили маршрути, які підвозили людей до метро.

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