"Транспортный безвиз" с Европой и возвращение защитников Мариуполя: новости за 29 июня

Из плена вернулись 140 украинских военных, Украина подписала "транспортный безвиз" с Европой, НАТО официально признало Россию угрозой для себя. Подробнее о том, что произошло в среду, 29 июня - в материале РБК-Украина.

Украина провела самый большой обмен пленными с Россией: вернулись защитники Мариуполя

Более 140 украинских военных вернулись домой в результате очередного обмена военнопленными. В частности, были освобождены защитники Мариуполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - сказано в сообщении ГУР.

Украина подписала "транспортный безвиз" с Европой

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Оно отменяет разрешения для украинских перевозчиков.

Подписанное соглашение отменяет необходимость получения перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Это позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине

Актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 29 июня, опубликовало Министерство обороны Британии.

По данным карты сервиса Deepstatemap, в Дементиевке (Дергачевский район Харьковской области) продолжаются тяжелые бои. Незначительное продвижение оккупантов отмечается в Ротах (Бахмутский район Донецкой области). Также оккупанты захватили Мироновку. Все время оккупанты пытаются штурмовать трассу "Лисичанск-Бахмут", однако большинство попыток заканчиваются фиаско.

Украина получила грантовую помощь от США более чем на 1 млрд долларов

Украина получила первый финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам премьера, это лишь первый грант в рамках пакета американской финансовой помощи в размере 7,5 млрд долларов.

Кроме того, страны НАТО на саммите в Мадриде утвердили новый пакет помощи для Украины. Альянс рассчитывает на долгосрочную перспективу сотрудничества.

Путин не отказался от идеи захвата большей части Украины, - разведка США

Глава РФ Владимир Путин все так же намерен захватить большую часть Украины военным путем. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

"Президент России Владимир Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины", - заявила Хэйнс. По ее словам, из-за таких планов лидера РФ перспективы войны "остаются довольно мрачными".

НАТО официально признало Россию угрозой для себя

Страны НАТО определили Россию как наиболее значимую и прямую угрозу для безопасности Альянса. Это указано в новой стратегической концепции, которую приняли в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новую стратегию НАТО. Этот документ заключен до 2030 года.

США перебрасывают дополнительные военные силы в Европу

США перебрасывают в европейские страны дополнительные военные силы. Причиной этого стала агрессия и угрозы со стороны России.

Заявление новом развертывании сил США в Европе сделал американский лидер Джо Байден.

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Подробнее - в материале Styler.