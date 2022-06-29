ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина получила грантовую помощь от США более чем на 1 млрд долларов

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 22:37
Украина получила грантовую помощь от США более чем на 1 млрд долларов Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина получила первый финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, это лишь первый грант в рамках пакета американской финансовой помощи в размере 7,5 млрд долларов.

В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что следующий грант от США ожидается в июле.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи на 500 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом