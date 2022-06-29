Украина получила грантовую помощь от США более чем на 1 млрд долларов
Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Украина получила первый финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По словам премьера, это лишь первый грант в рамках пакета американской финансовой помощи в размере 7,5 млрд долларов.
В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что следующий грант от США ожидается в июле.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи на 500 млн долларов.
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