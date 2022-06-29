Что происходит на фронте в Украине: актуальная карта боевых действий на сегодня
Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на среду, 29 июня. Ее опубликовало Министерство обороны Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную ведомством в Twitter.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 29, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/AWMsp85HTF
#StandWithUkrainepic.twitter.com/WbRO8OdzTe
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.
По данным карты сервиса Deepstatemap, в Дементиевке (Дергачевский район Харьковской области) продолжаются тяжелые бои.
Незначительное продвижение оккупантов отмечается в Ротах (Бахмутский район Донецкой области). Также оккупанты захватили Мироновку.
Все время оккупанты пытаются штурмовать трассу "Лисичанск-Бахмут", однако большинство попыток заканчиваются фиаско.
Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.