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Что происходит на фронте в Украине: актуальная карта боевых действий на сегодня

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 15:27
Что происходит на фронте в Украине: актуальная карта боевых действий на сегодня Фото: что происходит на фронте в Украине 29 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на среду, 29 июня. Ее опубликовало Министерство обороны Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную ведомством в Twitter.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.

По данным карты сервиса Deepstatemap, в Дементиевке (Дергачевский район Харьковской области) продолжаются тяжелые бои.

Незначительное продвижение оккупантов отмечается в Ротах (Бахмутский район Донецкой области). Также оккупанты захватили Мироновку.

Все время оккупанты пытаются штурмовать трассу "Лисичанск-Бахмут", однако большинство попыток заканчиваются фиаско.

Что происходит на фронте в Украине: актуальная карта боевых действий на сегодня

Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.

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