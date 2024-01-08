UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Транспортний колапс. У Німеччині починаються масштабні страйки на дорогах

Фото: Страйк фермерів у Німеччини (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині почалися масштабні страйки, які можуть призвести до транспортного колапсу. 8 січня фермери почали перекривати дороги та автомагістралі по всій країні.

Десятки тисяч фермерів виїхали тракторами, щоб протестувати проти скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне пальне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на focus.de.

Німецькі фермери страйкують проти зростанням цін на сільськогосподарське дизельне пальне та транспортний податок. Асоціація фермерів запланувала акцію протесту, яка триватиме з 8 по 15 січня та має завершитися мітингом у Берліні. 

Наразі у багатьох містах збираються фермери зі своєю технікою. У Мюнхені поліція супроводжує 5500 тракторів, які їдуть у центр міста. Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні вже зібралися 450 тракторів, техніка ще прибуватиме. У багатьох містах перекриті в'їзди в райони, водїів попереджають про неможливість руху, частина дітей не змогли потрапити у школи.

Із 10 січня проблема із транспортом у Німеччині посилиться. Машиністи профспілки GDL оголосили про триденний страйк на пасажирському транспорті до 18:00 13 січня. Це суттєво обмежить рух поїздів по всій країні, повідомляє DW.

У Deutsche Bahn підготують на час страйку екстрений розклад, який забезпечить лише дуже обмежену кількість поїздів на міжміських, регіональних та S-Bahn маршрутах. Пасажирів закликали відкласти заплановані поїздки під час страйку з середи на п'ятницю. 

Нагадаємо, ми писали, що перебої в русі поїздів триватимуть на німецькій залізниці триватимуть у 2024 році. За скасовані поїздки пасажири можуть отримати компенсацію.

Раніше пасажири поїздів по всій Німеччині стикалися зі скасуванням тисяч рейсів через страйк профспілки машиністів GDL. Серед вимог машиністів – скорочення робочого часу з 38 до 35 годин та збільшення оплати на 555 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фермериЗабастовка