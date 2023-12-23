В Німеччині плануються масові скасування поїздів: як повернути гроші
Перебої в русі поїздів триватимуть на німецькій залізниці триватимуть і у 2024 році, заявляють члени профспілки, яка представляє німецьких машиністів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.
Графік курсування поїздів в Німеччині постраждав від страйків цього року. Протести продовжаться і у 2024-му.
Члени профспілки, що представляє інтереси німецьких машиністів, більшістю голосів затвердили проведення безстрокових страйків наступного року внаслідок гострої суперечки з головним національним залізничним оператором Deutsche Bahn (DB) щодо робочого часу та оплати праці.
Раніше цього місяця профспілка GDL оголосила про 24-годинну зупинку громадського транспорту, що призвело до серйозних збоїв у роботі поїздів, якими керує Deutsche Bahn.
Хоча профспілка заявила, що страйків не буде до 8 січня 2024 року, протести вплинуть на поїздки залізницею на початку наступного року.
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Фото: Низка потягів в Німеччині у 2024 році не зможуть курсувати за звичним графіком через страйки на залізниці (unsplash.com)
Чому німецькі залізничники страйкують
Профспілка GDL проголосувала за дозвіл "повноцінні" страйки на Deutsche Bahn. Активісти влаштували 24-годинний "попереджувальний страйк" 8 грудня.
Голова GDL Клаус Весельскі оголосив, що переговори з DB після двох раундів переговорів провалилися.
Головна їхня вимога – скоротити робочі години позмінних працівників з 38 до 35 годин на тиждень без зниження зарплати. На це роботодавці досі не погоджувалися.
Також GDL вимагає підвищення на 555 євро на місяць для співробітників і додатково одноразову виплату до 3000 євро через інфляцію.
Як вплинуть на пасажирів страйки на залізниці
В GDL заявили, що страйків не буде до 8 січня, але не сказали, коли саме будуть затримки поїздів після цього.
Під час "попереджувальних страйків" на початку грудня сполучення міжміських, регіональних і S-Bahn зазнавало масових затримок і скасувань.
Фото: Якщо поїзд скасовано, пасажир може отримати повне відшкодування (unsplash.com)
Інші залізничні компанії, такі як Transdev Group (включаючи Bayerische Oberlandbahn і NordWestBahn), також страйкували. У Deutsche Bahn порадили пасажирам уникати поїздок залізницею під час страйків.
"Прохання утриматися від необов'язкових поїздок під час страйку і перенести свою подорож на інший час", – заявили в компанії.
Як отримати компенсацію
Якщо страйки вплинуть на вашу подорож, у вас є кілька варіантів:
- У деяких випадках DB встановлює "спеціальну домовленість" яка дозволяє перенести подорож і виїхати раніше запланованого часу;
- Є можливість відкласти подорож і скористатися квитком на пізнішу дату на вибір, при цьому немає обмежень щодо того, коли квиток можна використовувати;
- Бронювання місць можна скасувати безкоштовно;
- Якщо ваш поїзд скасовано, ви можете отримати повне відшкодування без жодних санкцій.
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