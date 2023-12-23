В Німеччині плануються масові скасування поїздів: як повернути гроші

Перебої в русі поїздів триватимуть на німецькій залізниці триватимуть і у 2024 році, заявляють члени профспілки, яка представляє німецьких машиністів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Графік курсування поїздів в Німеччині постраждав від страйків цього року. Протести продовжаться і у 2024-му.

Члени профспілки, що представляє інтереси німецьких машиністів, більшістю голосів затвердили проведення безстрокових страйків наступного року внаслідок гострої суперечки з головним національним залізничним оператором Deutsche Bahn (DB) щодо робочого часу та оплати праці.

Раніше цього місяця профспілка GDL оголосила про 24-годинну зупинку громадського транспорту, що призвело до серйозних збоїв у роботі поїздів, якими керує Deutsche Bahn.

Хоча профспілка заявила, що страйків не буде до 8 січня 2024 року, протести вплинуть на поїздки залізницею на початку наступного року.

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Фото: Низка потягів в Німеччині у 2024 році не зможуть курсувати за звичним графіком через страйки на залізниці (unsplash.com)

Чому німецькі залізничники страйкують

Профспілка GDL проголосувала за дозвіл "повноцінні" страйки на Deutsche Bahn. Активісти влаштували 24-годинний "попереджувальний страйк" 8 грудня.

Голова GDL Клаус Весельскі оголосив, що переговори з DB після двох раундів переговорів провалилися.

Головна їхня вимога – скоротити робочі години позмінних працівників з 38 до 35 годин на тиждень без зниження зарплати. На це роботодавці досі не погоджувалися.

Також GDL вимагає підвищення на 555 євро на місяць для співробітників і додатково одноразову виплату до 3000 євро через інфляцію.

Як вплинуть на пасажирів страйки на залізниці

В GDL заявили, що страйків не буде до 8 січня, але не сказали, коли саме будуть затримки поїздів після цього.

Під час "попереджувальних страйків" на початку грудня сполучення міжміських, регіональних і S-Bahn зазнавало масових затримок і скасувань.

Фото: Якщо поїзд скасовано, пасажир може отримати повне відшкодування (unsplash.com)

Інші залізничні компанії, такі як Transdev Group (включаючи Bayerische Oberlandbahn і NordWestBahn), також страйкували. У Deutsche Bahn порадили пасажирам уникати поїздок залізницею під час страйків.

"Прохання утриматися від необов'язкових поїздок під час страйку і перенести свою подорож на інший час", – заявили в компанії.

Як отримати компенсацію

Якщо страйки вплинуть на вашу подорож, у вас є кілька варіантів:

У деяких випадках DB встановлює "спеціальну домовленість" яка дозволяє перенести подорож і виїхати раніше запланованого часу;

Є можливість відкласти подорож і скористатися квитком на пізнішу дату на вибір, при цьому немає обмежень щодо того, коли квиток можна використовувати;

Бронювання місць можна скасувати безкоштовно;

Якщо ваш поїзд скасовано, ви можете отримати повне відшкодування без жодних санкцій.

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