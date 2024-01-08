Транспортный коллапс. В Германии начинаются масштабные забастовки на дорогах

Немецкие фермеры бастуют против роста цен на сельскохозяйственное дизельное топливо и транспортный налог. Ассоциация фермеров запланировала акцию протеста, которая продлится с 8 по 15 января и должна завершиться митингом в Берлине.

В настоящее время во многих городах собираются фермеры со своей техникой. В Мюнхене полиция сопровождает 5500 тысяч тракторов, которые едут в центр города. У Бранденбургских ворот в Берлине уже собралось 450 тракторов, техника еще будет прибывать. Во многих городах перекрыты въезды в районы, водителей предупреждают о невозможности движения, часть детей не смогли попасть в школы.

С 10 января проблема с транспортом в Германии усугубится. Машинисты профсоюза GDL объявили о трехдневной забастовке на пассажирском транспорте до 18:00 13 января. Это существенно ограничит движение поездов по всей стране, сообщает DW.

В Deutsche Bahn подготовят на время забастовки экстренное расписание, которое обеспечит лишь очень ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и S-Bahn маршрутах. Пассажиров призвали отложить запланированные поездки во время забастовки со среды на пятницу.