"Транспортний безвіз" з ЄС продовжено до кінця 2025-го: що це означає для перевізників

За словами Шмигаля, це вже четверта пролонгація "транспортного безвізу". Він додав, що за цей час український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, а імпорт автотранспортом до України - на 37%.

"Транспортний безвіз" - це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі", - відзначив Шмигаль.

"Транспортний безвіз"

Варто пояснити, що "транспортний безвіз" - це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Його офіційна назва - Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку Україна підписала з ЄС ще у 2022 році.

Відповідно до угоди, українські перевізники можуть вільно перевозити вантажі в межах ЄС без необхідності отримувати окремі дозволи.