"Транспортный безвиз" с ЕС продлен до конца 2025-го: что это значит для перевозчиков

По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация "транспортного безвиза". Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину - на 37%.

"Транспортный безвиз" - это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе", - отметил Шмыгаль.

"Транспортный безвиз"

Стоит объяснить, что "транспортный безвиз" - это специальное соглашение, которое упрощает грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название - Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.

В соответствии с соглашением, украинские перевозчики могут свободно перевозить грузы в пределах ЕС без необходимости получать отдельные разрешения.