Україна працює над укладенням "промислового" безвізу з ЄС, - Шмигаль

Україна працює над укладенням "промислового" безвізу з Європейським Союзом. Також триває робота над забезпечення приєднання країни до політики ЄС "Роумінг як вдома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля після наради щодо секторального співробітництва з ЄС у 2025 році.

"Ведемо роботу над укладенням "промислового" безвізу та забезпечення приєднання України до політики ЄС "Роумінг як вдома". Рухаємося впевнено. Узгодили напрацювання й винесення на уряд необхідних проєктів рішень", - розповів Шмигаль.

Також, за його словами, під час наради заслухали доповіді урядовців щодо пріоритетних напрямів та завдань, які стоять перед міністерствами.

Зокрема, ключовою є робота щодо продовження "торгівельного" та "транспортного" безвізів.

"Працюємо з Єврокомісією над тим, щоб зробити ці угоди безстроковими", - зазначив прем'єр.

Також міністри скоординували необхідні заходи для забезпечення інтеграції України в енергетичний ринок ЄС та обговорили впровадження комплексу необхідних заходів для розвитку у 2025 році транспортних коридорів мережі TEN-T.

"Перед кожним міністерством стоять чіткі завдання, визначені відповідальні та терміни виконання", - зазначив Шмигаль.