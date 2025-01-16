Україна працює над укладенням "промислового" безвізу з ЄС, - Шмигаль
Україна працює над укладенням "промислового" безвізу з Європейським Союзом. Також триває робота над забезпечення приєднання країни до політики ЄС "Роумінг як вдома".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля після наради щодо секторального співробітництва з ЄС у 2025 році.
"Ведемо роботу над укладенням "промислового" безвізу та забезпечення приєднання України до політики ЄС "Роумінг як вдома". Рухаємося впевнено. Узгодили напрацювання й винесення на уряд необхідних проєктів рішень", - розповів Шмигаль.
Також, за його словами, під час наради заслухали доповіді урядовців щодо пріоритетних напрямів та завдань, які стоять перед міністерствами.
Зокрема, ключовою є робота щодо продовження "торгівельного" та "транспортного" безвізів.
"Працюємо з Єврокомісією над тим, щоб зробити ці угоди безстроковими", - зазначив прем'єр.
Також міністри скоординували необхідні заходи для забезпечення інтеграції України в енергетичний ринок ЄС та обговорили впровадження комплексу необхідних заходів для розвитку у 2025 році транспортних коридорів мережі TEN-T.
"Перед кожним міністерством стоять чіткі завдання, визначені відповідальні та терміни виконання", - зазначив Шмигаль.
"Промисловий" безвіз
Нагадаємо, ще у 2020 році Україна та ЄС домовились підписати Угоду АССА (так званий "промисловий безвіз") по деяких видах продукції з доданою вартістю. Йдеться про електрообладнання, машини та механізми.
Того ж року президент Володимир Зеленський підписав закон про надання будівельної продукції на ринку. Цей документ наближає Україну до впровадження "промислового безвізу" з Євросоюзом.
Також у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пояснили важливість "промислового безвізу" для України. Наша держава може стати майданчиком для світових виробництв.
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