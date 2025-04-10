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"Транспортний безвіз" з ЄС продовжено до кінця 2025-го: що це означає для перевізників

Четвер 10 квітня 2025 14:09
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"Транспортний безвіз" з ЄС продовжено до кінця 2025-го: що це означає для перевізників Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом (ЄС) продовжена до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, це вже четверта пролонгація "транспортного безвізу". Він додав, що за цей час український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, а імпорт автотранспортом до України - на 37%.

"Транспортний безвіз" - це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі", - відзначив Шмигаль.

"Транспортний безвіз"

Варто пояснити, що "транспортний безвіз" - це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Його офіційна назва - Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку Україна підписала з ЄС ще у 2022 році.

Відповідно до угоди, українські перевізники можуть вільно перевозити вантажі в межах ЄС без необхідності отримувати окремі дозволи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Шмигаля, Україна також працює над укладенням "промислового безвізу" з Євросоюзом.

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