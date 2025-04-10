"Транспортный безвиз" с ЕС продлен до конца 2025-го: что это значит для перевозчиков
Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) продлено до конца 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация "транспортного безвиза". Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину - на 37%.
"Транспортный безвиз" - это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе", - отметил Шмыгаль.
"Транспортный безвиз"
Стоит объяснить, что "транспортный безвиз" - это специальное соглашение, которое упрощает грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название - Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.
В соответствии с соглашением, украинские перевозчики могут свободно перевозить грузы в пределах ЕС без необходимости получать отдельные разрешения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Шмыгаля, Украина также работает над заключением "промышленного безвиза" с Евросоюзом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.