ua en ru
Чт, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Транспортный безвиз" с ЕС продлен до конца 2025-го: что это значит для перевозчиков

Четверг 10 апреля 2025 14:09
UA EN RU
"Транспортный безвиз" с ЕС продлен до конца 2025-го: что это значит для перевозчиков Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) продлено до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация "транспортного безвиза". Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину - на 37%.

"Транспортный безвиз" - это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе", - отметил Шмыгаль.

"Транспортный безвиз"

Стоит объяснить, что "транспортный безвиз" - это специальное соглашение, которое упрощает грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название - Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.

В соответствии с соглашением, украинские перевозчики могут свободно перевозить грузы в пределах ЕС без необходимости получать отдельные разрешения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Шмыгаля, Украина также работает над заключением "промышленного безвиза" с Евросоюзом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Денис Шмыгаль
NEWS
В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ
В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ
DAILY
Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны