Транспортная комиссия должна стать независимым регулятором отрасли, - эксперт

"Самая идея и сама логика создания Национальной комиссии по вопросам регулирования на транспорте - это идея независимого регулятора. С тем, чтобы он мог спокойно и беспристрастно принимать решения относительно уровня тарифов, прежде всего естественных монополий. Поэтому, если только президент будет назначать членов НКРТ, то, конечно, это очень сильно ударит по независимости. И таким образом не будет исполнена главная цель создания НКРТ", - рассказал Гусак.

По его словам, участники рынка транспортных перевозок очень обеспокоены намерениями властей создать подконтрольный орган и надеются, что парламентарии будут соблюдать другую логику при принятии соответствующего законопроекта и сформируют законодательство, что обеспечит независимость отраслевого регулятора.

"В Верховной раде уже находится другой законопроект, среди авторов которого, в том числе, и председатель комитета по транспорту Юрий Кисиль. И там предусмотрена правильная процедура назначения членов НКРТ, которая больше обеспечивает их независимость, и четкое определение монополий и смежных рынков. Мы надеемся, что будет либо этот законопроект депутатский принят, либо будет создан единый законопроект, в котором эти положения будут учтены", - подытожил Гусак.