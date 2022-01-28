Транспортна комісія має стати незалежним регулятором галузі, - експерт

"Сама ідея і сама логіка створення Національної комісії з питань регулювання на транспорті - це ідея незалежного регулятора. З тим, щоб він міг спокійно і неупереджено приймати рішення щодо рівня тарифів, насамперед природних монополій. Тому, якщо лише президент буде призначати членів НКРТ, то, звичайно, це дуже сильно вдарить по незалежності. І таким чином не буде виконана головна мета створення НКРТ", - розповів Гусак.

За його словами, учасники ринку транспортних перевезень дуже стурбовані намірами влади створити підконтрольний орган та сподіваються, що парламентарі дотримуватимуться іншої логіки при ухваленні відповідного законопроекту та сформують законодавство, що забезпечить незалежність галузевого регулятора.

"У Верховній раді вже знаходиться інший законопроєкт, серед авторів якого зокрема й голова комітету з питань транспорту Юрій Кисіль. І там передбачена правильна процедура призначення членів НКРТ, яка більше забезпечує їх незалежність, і чітке визначення монополій та суміжних ринків. Ми сподіваємося, що буде або цей законопроєкт депутатський прийнято, або буде створено єдиний законопроєкт, в якому ці положення будуть враховані", - підсумував Гусак.