В транспорті Києва запустили оплату карткою: на яких маршрутах

"Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій Картці Киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга", - розповів він.

Як буде проводитись розрахунок

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

На яких маршрутах безготівковий розрахунок вже діє?

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

"Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту", - зазначив Кличко.