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В транспорті Києва запустили оплату карткою: на яких маршрутах

Фото: в транспорті Києва запустили оплату карткою (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталія Гурковська

З суботи, 15 жовтня, в Києві в комунальному громадському транспорті можна розрахуватися за проїзд банківською карткою. Поки така послуга діє лише на 16 маршрутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій Картці Киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга", - розповів він.

Як буде проводитись розрахунок

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

На яких маршрутах безготівковий розрахунок вже діє?

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

"Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог.

Крім того, у столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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Київ