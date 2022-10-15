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В транспорте Киева запустили оплату картой: на каких маршрутах

Фото: в транспорте Киева запустили оплату картой (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталия Гурковская

С субботы, 15 октября, в Киеве в коммунальном общественном транспорте можно рассчитаться за проезд банковской картой. Пока такая услуга действует всего лишь на 16 маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Сервис позволяет пользоваться также и приложением Киев Цифровой, и картой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой - 8 гривен. Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей Карточке Киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота", - рассказал он.

Как будет производиться расчет

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте являются фирменные наклейки на валидаторах.

На каких маршрутах безналичный расчет уже действует?

Оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

"В течение двух-трех следующих недель система будет работать уже на всех маршрутах и ​​на всех видах коммунального наземного общественного транспорта", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог.

Кроме того, в столице задумали сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.

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Киев