В транспорте Киева запустили оплату картой: на каких маршрутах

"Сервис позволяет пользоваться также и приложением Киев Цифровой, и картой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой - 8 гривен. Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей Карточке Киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота", - рассказал он.

Как будет производиться расчет

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте являются фирменные наклейки на валидаторах.

На каких маршрутах безналичный расчет уже действует?

Оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

"В течение двух-трех следующих недель система будет работать уже на всех маршрутах и ​​на всех видах коммунального наземного общественного транспорта", - отметил Кличко.