В транспорте Киева появится новый способ оплаты: что известно

В Киеве можно будет оплатить проезд в наземном общественном транспорте банковскими картами. Эту функцию начнут тестировать в столице уже в феврале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В тестовом режиме система будет работать на нескольких маршрутах коммунального общественного транспорта. Однако пока что неизвестно, на каких именно.
"Е-билет - важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне - удобный сервис, который продолжаем совершенствовать", - заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич.
Ранее сообщалось, что школьники продолжат ездить в общественном транспорте Киева бесплатно. Подробнее как оформить проездной - в материале РБК-Украина.
Кроме того, в Киеве планируют повысить проезд в общественном транспорте. Однако мэр столицы Виталий Кличко заявил, что повышение тарифов в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.