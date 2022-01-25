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В транспорте Киева появится новый способ оплаты: что известно

Автор: Валерия Полищук

В Киеве можно будет оплатить проезд в наземном общественном транспорте банковскими картами. Эту функцию начнут тестировать в столице уже в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В тестовом режиме система будет работать на нескольких маршрутах коммунального общественного транспорта. Однако пока что неизвестно, на каких именно.

"Е-билет - важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне - удобный сервис, который продолжаем совершенствовать", - заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич.

Ранее сообщалось, что школьники продолжат ездить в общественном транспорте Киева бесплатно. Подробнее как оформить проездной - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в Киеве планируют повысить проезд в общественном транспорте. Однако мэр столицы Виталий Кличко заявил, что повышение тарифов в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

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Киев