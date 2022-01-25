В транспорте Киева появится новый способ оплаты: что известно

В Киеве можно будет оплатить проезд в наземном общественном транспорте банковскими картами. Эту функцию начнут тестировать в столице уже в феврале.

В тестовом режиме система будет работать на нескольких маршрутах коммунального общественного транспорта. Однако пока что неизвестно, на каких именно.

"Е-билет - важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне - удобный сервис, который продолжаем совершенствовать", - заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич.