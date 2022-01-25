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У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати: що відомо

Автор: Валерія Поліщук

У Києві можна буде оплатити проїзд у наземному громадському транспорті банківськими картками. Цю функцію почнуть тестувати в столиці вже в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У тестовому режимі система працюватиме на декількох маршрутах комунального громадського транспорту. Однак поки що невідомо, на яких саме.

"Е-квиток - важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни - зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати", - заявив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.

Раніше повідомлялося, що школярі продовжать їздити в громадському транспорті Києва безкоштовно. Детальніше як оформити проїзний - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, у Києві планують підвищити проїзд у громадському транспорті. Однак мер столиці Віталій Кличко заявив, що підвищення тарифів у місті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

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Київ