У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати: що відомо

У Києві можна буде оплатити проїзд у наземному громадському транспорті банківськими картками. Цю функцію почнуть тестувати в столиці вже в лютому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У тестовому режимі система працюватиме на декількох маршрутах комунального громадського транспорту. Однак поки що невідомо, на яких саме.
"Е-квиток - важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни - зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати", - заявив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.
Раніше повідомлялося, що школярі продовжать їздити в громадському транспорті Києва безкоштовно. Детальніше як оформити проїзний - в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, у Києві планують підвищити проїзд у громадському транспорті. Однак мер столиці Віталій Кличко заявив, що підвищення тарифів у місті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.