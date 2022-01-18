В Киеве транспорт для школьников останется бесплатным: как оформить карту
Фото: в Киеве транспорт для школьников останется бесплатным (Getty Images)
Школьники и в дальнейшем смогут ездить в общественном транспорте Киева бесплатно. В КГГА рассказали, как получить электронную карту.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Электронную карточку ученика для ребенка нужно оформить до 1 марта 2022 года. Сейчас почти для половины учеников уже оформлен и выдан новый электронный документ.
В случае отсутствия карточки родителям придется платить за проезд ребенка в общественном транспорте, отметили в КГГА.
Как заказать электронный ученический билет
- Зарегистрироваться в системе scard.kyivcity.gov.ua
- Найти в системе данные о своем ребенке и присоединить его карточку к своему аккаунту.
- Скачать актуальное фото ребенка.
- Сформировать заказ ученического е-билета и получить счет на оплату.
- Оплатить заказ (онлайн или через банк).
- Получить готовый е-билет ученики по-прежнему смогут в своих школах.