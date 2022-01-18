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В Киеве транспорт для школьников останется бесплатным: как оформить карту

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Киев, Вторник 18 января 2022 13:41
В Киеве транспорт для школьников останется бесплатным: как оформить карту Фото: в Киеве транспорт для школьников останется бесплатным (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Школьники и в дальнейшем смогут ездить в общественном транспорте Киева бесплатно. В КГГА рассказали, как получить электронную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Электронную карточку ученика для ребенка нужно оформить до 1 марта 2022 года. Сейчас почти для половины учеников уже оформлен и выдан новый электронный документ.

В случае отсутствия карточки родителям придется платить за проезд ребенка в общественном транспорте, отметили в КГГА.

Как заказать электронный ученический билет

  • Зарегистрироваться в системе scard.kyivcity.gov.ua
  • Найти в системе данные о своем ребенке и присоединить его карточку к своему аккаунту.
  • Скачать актуальное фото ребенка.
  • Сформировать заказ ученического е-билета и получить счет на оплату.
  • Оплатить заказ (онлайн или через банк).
  • Получить готовый е-билет ученики по-прежнему смогут в своих школах.
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