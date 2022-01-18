В Киеве транспорт для школьников останется бесплатным: как оформить карту

Школьники и в дальнейшем смогут ездить в общественном транспорте Киева бесплатно. В КГГА рассказали, как получить электронную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

Электронную карточку ученика для ребенка нужно оформить до 1 марта 2022 года. Сейчас почти для половины учеников уже оформлен и выдан новый электронный документ.

В случае отсутствия карточки родителям придется платить за проезд ребенка в общественном транспорте, отметили в КГГА.

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