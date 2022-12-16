Транспорт, зв'язок та магазини. Як житиме Київ в умовах блекауту

У Києві в умовах тривалих відключень світла та блекауту продовжать працювати магазини, аптеки та інші заклади, а також пункти обігріву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
Через довгі відключення світла у Києві не буде працювати електротранспорт. Проте на маршрути тролейбусів та трамваїв випустять автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно.
Крім того, не ходитимуть потяги метро. Але станції метрополітену будуть працювати як укриття.
У столиці будуть працювати пункти обігріву, тому кияни зможуть прийти туди. Знайти найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі.
Також у столиці розширили перелік закладів, які можуть працювати на автономних джерелах живлення у випадку надзвичайної ситуації.
Мобільний зв'язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі: тільки голосовий зв'язок. У метрополітені працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), на частині станцій - також WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі.
Жителям столиці радять завантажити мапу на смартфон. Для цього потрібно:
У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів. Їх адреси можна знайти на мапі.
Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі заклади, які мають альтернативні джерела енергії. У КМДА зібрали їх адреси:
Нагадаємо, російські військові випустили більше 40 ракет по Києву, 37 з них збили сили ППО.
Внаслідок ракетної атаки у Києві та декількох областях були пошкоджені об'єкти енергетики. Через це можливі перебої з теплом та водою.
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