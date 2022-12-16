Транспорт, зв'язок та магазини. Як житиме Київ в умовах блекауту

Транспорт

Через довгі відключення світла у Києві не буде працювати електротранспорт. Проте на маршрути тролейбусів та трамваїв випустять автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно.

Крім того, не ходитимуть потяги метро. Але станції метрополітену будуть працювати як укриття.

Пункти обігріву

У столиці будуть працювати пункти обігріву, тому кияни зможуть прийти туди. Знайти найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі.

Також у столиці розширили перелік закладів, які можуть працювати на автономних джерелах живлення у випадку надзвичайної ситуації.

Зв'язок

Мобільний зв'язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі: тільки голосовий зв'язок. У метрополітені працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), на частині станцій - також WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі.

Жителям столиці радять завантажити мапу на смартфон. Для цього потрібно:

Зайти в додаток Google Maps.

Натиснути на іконку вашого профілю та вибрати "Карти офлайн".

Натиснути на напис "Виберіть власну карту".

Обрати необхідну ділянку та натиснути "Завантажити".

Бювети

У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів. Їх адреси можна знайти на мапі.

Магазини, аптеки, банки пошти

Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі заклади, які мають альтернативні джерела енергії. У КМДА зібрали їх адреси: