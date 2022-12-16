Транспорт, связь и магазины. Как будет жить Киев в условиях блэкаута

Транспорт

Из-за долгих отключений света в Киеве не будет работать электротранспорт. Однако на маршруты троллейбусов и трамваев будут выпущены автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно.

Кроме того, не будут ходить поезда метро. Но станции метрополитена будут работать как укрытие.

Пункты обогрева

В столице будут работать пункты обогрева, потому киевляне смогут прийти туда. Найти ближайший пункт обогрева можно найти на карте.

Также в столице расширили перечень заведений, которые могут работать на автономных источниках питания в случае чрезвычайной ситуации.

Связь

Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций - также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.

Жителям столицы советуют скачать карту на смартфон. Для этого нужно:

Зайти в приложение Google Maps.

Нажмите на иконку вашего профиля и выберите "Карты офлайн".

Нажмите на надпись "Выберите собственную карту".

Выбрать нужный участок и нажать "Загрузить".

Бюветы

При перебоях с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам. Их адреса можно найти на карте.

Магазины, аптеки, банки почты

Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные заведения, имеющие альтернативные источники энергии. В КГГА собрали их адреса: