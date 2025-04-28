Транспорт згорів або розбитий? У МВС пояснили, що українцям робити зі знищеним авто

Під час війни транспортні засоби українців особливо часто втрачають придатність до експлуатації через пошкодження або знищення. Проте у декого може виникнути важливе запитання: що робити з таким автомобілем?
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.
У ГСЦ МВС розповіли, що під час повномасштабної війни транспортні засоби доволі часто втрачають свою придатність до експлуатації:
Проте навіть у такому стані автівка залишається зареєстрованою за власником - допоки її офіційно не знімуть з обліку.
Отже, навіть якщо машину було знищено (тобто відновленню вона не підлягає), її необхідно правильно зняти з обліку.
Згідно з інформацією сервісного центру МВС, авто, непридатне до експлуатації, можна безкоштовно зняти з державної реєстрації - шляхом вибракування.
Для того, щоб вибракувати транспортний засіб, необхідно звернутись до будь-якого територіально зручного сервісного центру МВС.
Перед цим потрібно зареєструватися для отримання послуги (йдеться про попередній запис):
Для вибракування транспортного засобу, під час звернення до сервісного центру МВС при собі потрібно мати:
У разі викрадення свідоцтва про реєстрацію або номерних знаків, необхідно надати документ (довідку) від правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи або відмови в її порушенні.
У випадку, коли власник транспортного засобу не має можливості звернутись до сервісного центу МВС особисто, процедуру вибракування може здійснити його законний представник - за наявності нотаріально посвідченої довіреності.
Українцям пояснили також, що вибракування займає один робочий день (з моменту подання повного пакета документів).
"Якщо транспорт знаходиться в розшуку або під арештом - послуга не надається", - наголосили в МВС.
Повідомляється також, що після вибракування відновити реєстрацію транспорту можливо лише за рішенням суду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати нову машину в Україні (яким має бути алгоритм дій автовласника та що відомо про вартість).
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