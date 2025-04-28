Транспорт сгорел или разбит? В МВД объяснили, что украинцам делать с уничтоженным авто

Во время войны транспортные средства украинцев особенно часто теряют пригодность к эксплуатации из-за повреждения или уничтожения. Однако у некоторых может возникнуть важный вопрос: что делать с таким автомобилем?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
В ГСЦ МВД рассказали, что во время полномасштабной войны транспортные средства довольно часто теряют свою пригодность к эксплуатации:
Однако даже в таком состоянии автомобиль остается зарегистрированным за владельцем - пока его официально не снимут с учета.
Следовательно, даже если машина была уничтожена (то есть восстановлению она не подлежит), ее необходимо правильно снять с учета.
Согласно информации сервисного центра МВД, авто, непригодное к эксплуатации, можно бесплатно снять с государственной регистрации - путем выбраковки.
Для того чтобы выбраковать транспортное средство, необходимо обратиться в любой территориально удобный сервисный центр МВД.
Перед этим нужно зарегистрироваться для получения услуги (речь идет о предварительной записи):
Для выбраковки транспортного средства, при обращении в сервисный центр МВД при себе нужно иметь:
В случае похищения свидетельства о регистрации или номерных знаков, необходимо предоставить документ (справку) от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела или отказа в его возбуждении.
В случае, когда владелец транспортного средства не имеет возможности обратиться в сервисный центр МВД лично, процедуру выбраковки может осуществить его законный представитель - при наличии нотариально заверенной доверенности.
Украинцам объяснили также, что выбраковка занимает один рабочий день (с момента подачи полного пакета документов).
"Если транспорт находится в розыске или под арестом - услуга не предоставляется", - подчеркнули в МВД.
Сообщается также, что после выбраковки восстановить регистрацию транспорта возможно только по решению суда.
Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрировать новую машину в Украине (каким должен быть алгоритм действий автовладельца и что известно о стоимости).
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