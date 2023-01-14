UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Транспорт в Україні за 2022 рік подорожчав на 17%: у яких містах платять більше

Фото: громадський транспорт подорожчав незначно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-грудень 2022 року. Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли на 17,4% - з 7,3 гривень до 8,6 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Чернігівській області, де квиток подорожчав на 50% з 8 гривень до 12 гривень.

На другому місці Чернівецька область, де квиток подорожчав удвічі до 11,8 гривень.

Далі йдуть Львівська (11,5 гривень) та Полтавська області (11,5 гривень).

Вартість проїзду у міському транспорті Києва не змінилася - 8 гривень для метро, трамвая, тролейбуса та автобуса.

Дані Держстату не враховують вартості проїзду у маршрутках, які у більшості областей подорожчали приблизно вдвічі.

Нагадаємо, 2022 року тарифи на проїзд у міському транспорті України зросли за 2021 рік на 32,8% - з 5,5 гривень до 7,3 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік проїзд у міському транспорті подорожчав 7,8% - з 5,1 гривень до 5,5 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики