Транспорт в Україні за 2022 рік подорожчав на 17%: у яких містах платять більше

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Чернігівській області, де квиток подорожчав на 50% з 8 гривень до 12 гривень.

На другому місці Чернівецька область, де квиток подорожчав удвічі до 11,8 гривень.

Далі йдуть Львівська (11,5 гривень) та Полтавська області (11,5 гривень).

Вартість проїзду у міському транспорті Києва не змінилася - 8 гривень для метро, трамвая, тролейбуса та автобуса.

Дані Держстату не враховують вартості проїзду у маршрутках, які у більшості областей подорожчали приблизно вдвічі.