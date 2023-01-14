Транспорт в Украине за 2022 год подорожал на 17%: в каких городах платят больше

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Черниговской области, где билет подорожал на 50% с 8 гривен до 12 гривен.

На втором месте Черновицкая область, где билет подорожал в два раза до 11,8 гривен.

Далее идут Львовская (11,5 гривен) и Полтавская области (11,5 гривен).

Стоимость проезда в городском транспорте Киева не изменилась - 8 гривен для метро, трамвая, троллейбуса и автобуса.

Данные Госстата не учитывают стоимости проезда в маршрутках, которые в большинстве областей подорожали примерно в два раза.