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Придется платить дважды? Появилось важное уточнение о работе транспорта в Киеве при тревоге

Фото: транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Киевлянам не придется платить дважды за проезд после отбоя воздушной тревоги, во время которой транспорт в Киеве не будет работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы - до ближайшей остановки или расширения проезжей части - "карманов", - говорится в сообщении.

После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут.

"Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, смогут воспользоваться следующим. Платить за проезд повторно не следует в обоих случаях. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции", - добавили в городской администрации.

О нововведениях и правилах работы транспорта, магазинов и ТРЦ Киева во время тревоги, а также карта укрытий - в материале РБК-Украина.

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Киев