Чи доведеться платити двічі? З'явилося важливе уточнення про роботу транспорту у Києві при тривозі

"Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси - до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини - "кишень", - йдеться в повідомленні.

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин.

"Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", - додали в міській адміністрації.